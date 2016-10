Dúvida no setor ofensivo

26/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Thalles poderá encarar o Avaí, hoje à noite, eme São januário Foto: Paulo Fernandes / Vasco

O atacante Thalles, que foi decisivo contra o Paraná, espera ser titular hoje, em São Januário



O Cruzmaltino finalizou, na manhã de ontem, sua preparação para o confronto com o Avaí-SC, hoje à noite, em São Januário. A atividade foi fechada para a imprensa e terminou com um coletivo descontraído com o elenco. O técnico Jorginho deverá repetir a mesma formação que venceu o Paraná Clube, no Kleber Andrade. A única dúvida é em relação à entrada do atacante Thalles.

Se for confirmada a entrada do jovem atacante, Júnior Dutra retorna ao banco de reservas. O centroavante, revelado na base do clube foi fundamental para o resultado na última rodada, quando marcou o único gol da vitória de 1 a 0. Thalles tem nove gols na temporada e é o favorito para fazer dupla de ataque com Éderson.

Sendo assim, a provável escalação do Cruzmaltino para encarar o time catarinense será: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Júlio César; Douglas Luiz, William, Andrezinho e Nenê; Thalles (Júnior Dutra) e Éderson.

Com 57 pontos ganhos, o “Gigante da Colina” ocupa a vice-liderança da Série B do Brasileiro.

Cão de guarda - Com boa atuação contra o Paraná Clube, no último sábado, o volante Willian se consolidou como principal nome para proteger a zaga cruzmaltina. Jorginho elogiou ao seu novo camisa 5.

“É um cão de guarda. Dá uma consistência muito grande à frente da nossa zaga. Ele foi muito eficiente. Tem trabalhado nos passes, no domínio, coisas que provavelmente não teve quando amador. São deficiências que tem que corrigir. Mas é um jogador fantástico”, analisou Jorginho.

Com entrada de Willian, o experiente Diguinho perderá espaço no time.