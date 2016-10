Welington convoca torcidapara duelo no Maracanã

26/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

O lateral-direito Welington Silva afirmou que o Tricolor segue vivo na briga pela vaga na Libertadores do ano que vem. Para comprovar isso e embalar de vez, o “Time de Guerreiros” volta ao Maracanã nesta sexta (28), às 19h30, precisando vencer o Vitória-BA. Para este duelo, o ala conta com a presença da torcida.



“Ainda temos seis jogos para alcançar nosso objetivo, que é a Libertadores. Vamos conseguir essa vaga por bem ou por mal. Peço ao torcedor que nos apoie nesta sexta porque vamos precisar dele ao nosso lado para retornar ao G-6”, disse.

Sem vencer há quatro jogos, o principal objetivo, segundo o lateral, é dar o primeiro passo rumo a uma sequência definitiva de vitórias na competição. “O campeonato é longo. Precisamos voltar a vencer para ficar na briga. Temos que dar o primeiro passo diante do Vitória para acabar com essa sequência de empates e derrotas e engatar uma boa série nesta reta final”, completou. O elenco tricolor volta a trabalhar hoje à tarde, no CT da Barra da Tijuca. A ideia da comissão técnica é tentar isolar os jogadores por conta do clima eleitoral, que vem tomando conta da sede. A eleição presidencial acontecerá no dia 26 de novembro. Na tabela do Brasileiro, o Flu ocupa a 9ª colocação, com 47 pontos conquistados.