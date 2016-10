Carlos Alberto Torres, o 'Capita', morre aos 72 anos

25/10/2016 às 13:44h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Carlos Moraes / Agência O Dia

Por Kimberly Mello





O Brasil perdeu um de seus maiores capitães - se não o maior - Carlos Alberto Torres. Faleceu em sua casa, hoje pela manhã, aos 72 anos, vítima de um infarto fulminante.





O Capita, como era carinhosamente conhecido, era daqueles capitães com uma personalidade forte e que impunha respeito a todos em sua volta. Atualmente trabalhava como comentarista no SporTV, mas sua vida foi repleta de conquistas no mundo do futebol.





Com sangue tricolor, ele começou sua carreira como lateral-direito no clube amado, passando depois pelo Santos, Botafogo, New York Cosmos, e grande capitão da Seleção Brasileira, levantou a taça do tricampeonato mundial na década de 70.





Carlos Alberto foi nomeado por Pelé, em 2004, um dos 125 melhores jogadores do mundo. Título mais que merecido, e que será eternamente lembrado.