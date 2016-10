Universo perde mas se classifica para semifinal

23/10/2016 às 22:19h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Leonardo Ferraz Foto: Leonardo Ferraz Com duas vitórias e duas derrotas, Universo está na semifinal Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares





O time da Universo recebeu, hoje, o Botafogo em seu ginásio, em São Gonçalo, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca de Vôlei Masculino mas acabou derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 19x25; 17x25 e 19x25. Mesmo com a derrota, a Universo está classificada para a semifinal da competição. A equipe ainda cumprirá tabela pela fase inicial do torneio na próxima quinta-feira (27) contra o Tijuca, às 18h, no Rio.

O treinador da Universo, Walner Fontos, avalia como bom o desempenho geral da sua equipe.

“Este torneio para gente é como se fosse um preparatório. O nosso foco são os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) enquanto o Botafogo pensa em algo maior. No geral, tivemos um bom desempenho”, disse.