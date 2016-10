Empate com sabor de derrota

23/10/2016 às 22:30h Enviado por: Rennan Rebello

O centroavante peruano Paolo Guerrero foi o destaque rubro-negro com dois gols marcados Foto: Divulgação

Apesar da festa da torcida que lotou o Maracanã, o Flamengo não conseguiu sair do empate de 2 a 2 diante do Corinthians, na tarde de ontem, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado indigesto, o Flamengo se mantém na vice-liderança com 61 pontos mas o Palmeiras se isolou na liderança com 67.





Na primeira etapa, os rubro-negros pressionaram desde o primeiro minuto e tiveram um gol anulado aos 5. Mancuello finalizou, Walter espalmou para dentro da área e Guerrero, impedido, empurrou a bola para a rede corintiana. Após o gol anulado, o Corinthians abriu o placar no minuto seguinte. Guilherme chutou forte, fora da área, sem chances para o goleiro Alex Muralha. Atrás do placar, o Rubro-Negro passou a ser pressionado pela própria ansiedade de fazer gol, que surgiu apenas aos 14 minutos. Diego cruzou na cabeça de Guerrero, que empatou o jogo e acalmou os ânimos flamenguistas.





Antes do intervalo, aos 46 minutos, o time do Parque São Jorge esteve mais uma vez à frente do marcador. O meia Rodriguinho começou a jogada no meio campo, tocou para o atacante paraguaio Romero que, em velocidade, entrou na área rubro-negra e cruzou para Rodriguinho aparecer como elemento surpresa e chutar na saída de Muralha. No segundo tempo, a partida seguiu truncada e disputada com chances para ambas as equipes. Mas o gol do empate surgiu aos 13 minutos, quando Diego cobrou escanteio, Réver desviou, William Arão cabeceou, Walter defendeu e, na sobra, Guerrero balançou a rede de seu ex-clube.





O Flamengo teve chances de virar a partida mas a falta de precisão nas finalizações foi determinante para que o jogo terminasse empatado. O próximo desafio do Fla será contra o terceiro colocado, Atlético-MG, no próximo sábado (30), às 16h30, em Belo Horizonte.