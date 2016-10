Tricolor empata com o ‘Coxa’ e Libertadores fica distante

23/10/2016 às 22:25h Enviado por: Rennan Rebello

Gol do Flu foi marcado por Gum, que completou 350 jogos no clube Foto: Divulgação

Com as duas equipes necessitando da vitória, um para chegar ao G-6 e outra para se afastar do Z-4, Fluminense e Coritiba fizeram um jogo aberto, hoje, no Couto Pereira, em Coritiba, e acabaram empatando em 1 a 1.



Com várias chances de gol para os dois lados, o Tricolor Carioca foi quem saiu na frente. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Gustavo Scarpa lançou bola na área e Gum, que estava completando sua partida número 350 com a camisa do clube carioca, marcou de cabeça.

Aos 41, Kléber Gladiador, atacante do Coxa, xingou o árbitro da partida e levou cartão vermelho. Com a superioridade numérica, o Tricolor passou a dominar as ações de jogo.

No entanto, na base da raça, a equipe paranaense se jogou ao ataque e foi recompensada. Aos 18 da segunda etapa, Kazim deu lindo passe para Leandro que empatou a partida. Depois do empate, cada equipe teve, pelo menos, mais três chances para desempatar, mas todas foram desperdiçadas.

Com o empate, os dois clubes ficam longe de seus objetivos. O Fluminense chegou aos 47 pontos, dois atrás do sonhado G-6, enquanto o Coritiba alcançou os 38 pontos, apenas três acima da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Fluminense faz seu primeiro jogo do ano no Maracanã contra o Vitória. Já o Coritiba vem ao Rio encarar o Botafogo.