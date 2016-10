Alemão quer continuar no Botafogo em 2017

23/10/2016 às 22:20h Enviado por: Rennan Rebello

O lateral-direito Alemão foi contratado há cerca de dois meses pelo “Glorioso” por empréstimo até o fim da temporada. Adaptado em General Severiano, o atleta não pensa em retornar ao Bragantino. “Minha vinda foi repentina (no penúltimo dia de inscrição), mas me adaptei ao time e à qualidade de vida do Rio. Estou feliz, e a vontade de ficar é grande. Se houver o interesse do Botafogo, acho que o Bragantino não vai criar empecilho, mas vamos ver”, disse o jogador.