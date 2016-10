Equipe faz último treino antes de jogo decisivo no Maracanã

22/10/2016 às 21:45h Enviado por: Rennan Rebello

Meia Diego faz sua estreia hoje no Maracanã com a camisa do Fla Foto: Divulgação

O Flamengo fez seu último treino de preparação, na tarde de ontem, para o jogo deste domingo diante do Corinthians, às 17h, no Maracanã. Para o Rubro-Negro, a partida tem ares de decisão, pois com 60 pontos e na vice-liderança precisa vencer para não se distanciar do Palmeiras, que detém 64 e reina absoluto na liderança do Campeonato Brasileiro.



No treinamento, o técnico Zé Ricardo realizou as atividades táticas com os portões fechados para a imprensa e os torcedores.

A expectativa para o jogo contra o “Timão” é grande, e o comandante rubro-negro fez mistério e não confirmou a escalação, mas, baseado nos últimos treinos, o Fla deverá ir a campo com: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello (ou Fernandinho) e Diego; Gabriel e Guerrero.

Com essa formação de característica ofensiva, o time do Flamengo tende a pressionar os corintianos desde o primeiro minuto aproveitando o fato de jogar diante da sua torcida em casa. O meia Diego fará sua estreia no Maracanã, com o “manto sagrado” e, de seus pés, se espera perigo nas jogadas de bola parada e toques precisos para os companheiros, principalmente ao centroavante peruano Paolo Guerrero, esperança rubro-negra de gols.