Clube renova com zagueiro para 2017

22/10/2016 às 21:41h Enviado por: Rennan Rebello

Emerson é o primeiro atleta confirmado para temporada 2017 Foto: Divulgação

Fazendo ótima campanha no Brasileirão, ocupando a 5ª colocação, o Alvinegro carioca já começa a planejar a próxima temporada. E o primeiro passo da diretoria carioca foi renovar o contrato do zagueiro Emerson Silva por mais um ano. O defensor, que chegou a ser sondado pelo Avaí, terá um reajuste salarial e assinará seu novo vínculo até o próximo sábado (29), quando seu empresário estará no Rio. Além do experiente zagueiro, de 33 anos, o Botafogo tem ainda mais 16 jogadores com contrato expirando no fim de dezembro. Entre eles, destacam-se o lateral Diogo Barbosa, o atacante Neílton e o goleiro Sidão. Os dois últimos estão emprestados ao Botafogo e já demonstraram interesse em ficar para a temporada 2017. O clube carioca ainda não definiu a permanência dos atletas.



Sondagem - O volante Airton, uma das principais peças da equipe, despertou interesse no São Paulo e no Atlético Mineiro. Contudo o Botafogo ainda não foi procurado pelos clubes para negociar.