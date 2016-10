Vitória e alívio na Série B

22/10/2016 às 21:37h Enviado por: Rennan Rebello

Thalles entrou no segundo tempo, marcou e virou o herói da vitória vascaína contra o Paraná Foto: Divulgação

O Cruzmaltino visitou ontem o Paraná Clube, em Curitiba, e fez a alegria de seus torcedores. Com um vitória simples por 1 a 0, o time comandado pelo treinador Jorginho afastou a crise que ameaçava se instalar em São Januário e se aproximou novamente da liderança da Série B.



Depois de perder três dos últimos quatro compromissos, o “Gigante da Colina” precisava vencer para apagar a luz de alerta no clube. Mesmo com um futebol ruim, a equipe não encontrou dificuldades para ganhar do Paraná. Logo no primeiro minuto de jogo, Nenê cobrou falta na área, Rodrigo desviou e assustou o goleiro adversário. A partir dos 20 minutos, o jogo esquentou ainda mais. Aos 25, Nenê cruzou, e Douglas cabeceou forte, mas Marcos fez ótima defesa. Três minutos depois foi a vez do Paraná. Diego Tavares cruzou da esquerda, e Lúcio Flávio chegou segundos atrasado na bola. Aos 30, a melhor chance da etapa. Júnior Dutra bateu de fora, Marcos deu rebote e Douglas perdeu, sem goleiro. O segundo tempo começou como o primeiro, com o Vasco pressionando. Logo aos 4 minutos, Nenê aproveitou cruzamento da direita e chutou para a defesa do goleiro.

Tentando pressionar atrás do primeiro gol, Jorginho colocou Thalles em campo, aos 13. Cinco minutos depois, o resultado. Julio César cruzou pelo lado esquerdo, o atacante dominou e bateu cruzado, marcando o gol da vitória.

Depois do resultado parcial de vitória, o Vasco recuou e apenas administrou o placar até o apito final. Com a vitória, o Cruzmaltino chegou a 57 pontos ganhos, ficando apenas um ponto atrás do líder Atlético Goianiense e abrindo seis do quinto colocado, o Náutico. A equipe carioca volta a atuar na quarta-feira (26), contra o Avaí, em São Januário.