Crianças têm aulas de jiu-jitsu de graça no Barracão

23/10/2016 às 14:00h Enviado por: Rennan Rebello

As aulas são realizadas duas vezes por semana para 100 alunos em espaço cedido por igreja Foto: Julio Diniz

Por Renê Santos





Não é de hoje que se sabe que o esporte, através de projetos sociais, ajuda crianças e jovens pobres a saírem do risco da criminalidade. E no projeto “Vencedores em Cristo” não é diferente. Localizado no Centro Evangelista Internacional, no Barracão, em São Gonçalo, jovens atletas participam gratuitamente de aulas de jiu-jitsu com o instrutor Jhonne Soares, de 27 anos e faixa preta da modalidade.





Todas as terças e quintas, mais de 100 alunos treinam no espaço cedido pela igreja Evangelista. Enquanto às terças, de 18h30 às 20h, as aulas são designadas para o infantil; das 20h às 22h, adultos praticam a modalidade sob orientação do instrutor Jhonne.

Em meio aos alunos, dois se destacam dentro da modalidade. Portadores de deficiência mental e motora, Pedro Costa e Gabriel Moraes são exemplos de superação. Pedro, 8 anos, é autista, e Gabriel, 22, tem deficiência mental e motora. Além da dupla, Jhonny instrui mais três jovens talentos: Yuri Silva, 9, Edvaldo Nascimento, 11, e Wander Lucas, 15. O trio possui, inclusive, diversos títulos regionais, brasileiros e, nos próximos meses, irá disputar torneios internacionais.





Assim como qualquer projeto social em comunidades carentes, o “Vencedores em Cristo” também sobrevive através de doações de voluntários e amigos. “Sabemos das dificuldades de cada aluno aqui no projeto. Recebemos doações de tatames e kimonos. Buscamos desenvolver um bom trabalho aqui dentro e espero que todos alunos sejam reconhecidos nacionalmente e mundialmente”, disse o instrutor Jhonne. Aqueles que se interessarem em conhecer o projeto, o CEI fica na Rua Norberto de Matos, 200, no Barracão.