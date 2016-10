Campeonato de Judô é atração no Tamoio

23/10/2016 às 07:50h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





A 5ª etapa do Campeonato Estadual de Judô acontece hoje, a partir das 9h, no ginásio do Clube Tamoio, no Centro, com entrada franca. A competição é organizada pela Liga Fluminense da modalidade, com sede no Porto Novo. Nessa fase, cerca de 400 judocas de vários municípios do Rio irão se enfrentar. Essa é a penúltima bateria do torneio, no qual os atletas acumulam pontos visando à etapa final, prevista para acontecer no último domingo de novembro no próprio Tamoio, quando haverá entrega de troféus aos melhores judocas do ano “Essa é uma ótima oportunidade para as pessoas assistirem lutas de alto nível além de prestigiarem o judô gonçalense”, disse a organizadora do evento, Carmem Soares.