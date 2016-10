22/10/2016 às 17:30h Enviado por: Rene Santos

Foto: Paulo Fernandes / Vasco

Jorginho confirma escalação

Treinador escala Cruzmaltino com William e Júnior Dutra contra o Paraná hoje, em Cariacica (ES)

>> Após o treino de ontem à tarde, em São Januário, Jorginho concedeu entrevista coletiva

O técnico Jorginho comandou um treino, ontem à tarde, em São Januário, e desta vez não fez mistério para revelar a escalação da equipe que encara o Paraná Clube, hoje, às 16h30, em Cariacica. Durante entrevista coletiva, no fim da atividade, o treinador confirmou as estradas do volante Willian e o atacante Júnior Dutra, nos lugares de Diguinho e Thalles, respectivamente.

Sendo assim, o "Gigante da Colina" começa a partida em Espírito Santo com: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; William, Douglas, Andrezinho e Nenê; Éderson e Junior Dutra.

O meia Douglas, que já vinha treinando durante toda semana, na Colina, já estava confirmado na equipe principal na vaga de Fellype Gabriel, que não agradou o técnico Jorginho.

“Fizemos algumas mudanças, foi legal ter possibilidades, ver como se comportam alguns jogadores que normalmente não vão na equipe titular. A equipe está bem definida, não tem mistério. O Vasco tem essa forma de trabalhar, se fecha. Testamos outras formações no grupo”, explicou o treinador.

Sobre a queda de rendimento da equipe, o comandante cruzmaltino admitiu que o foco principal da equipe agora passa a ser somente a briga pela manutenção no G-4 e que o pensamento no título só virá se o time voltar a embalar na competição.

"Temos que trabalhar com a realidade. Nós estamos a quatro pontos do Atlético-GO. Primeiro precisamos tirar essa diferença. Não tenha dúvida de que Vasco, pelo investimento que fez e pelo time que tem, almejava estar numa situação mais confortável nesse momento, pensando apenas no título”,finalizou Jorginho.