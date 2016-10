22/10/2016 às 17:15h Enviado por: Rene Santos

Gonçalense é campeã brasileira de karatê



Quando se trata de de artes marciais, a lutadora Thaíssa Alves dá uma verdadeira aula de garra, talento, qualidade e técnica. No último dia 15, a gonçalense, que é faixa vermelha de karatê, subiu ao lugar mais alto do pódio, no Campeonato Brasileiro, em São Paulo, na categoria Sênior (acima de 16 anos).

Moradora do bairro Maria Paula, Thaíssa, 16 anos, começou admirar o karatê quando assitia seu irmão (1 ano mais velho), treinar karatê. Há dois anos, um projeto voltado para o esporte, teve início no Ciep 513 (Palhaço Carequinha), no bairro onde reside. E foi lá, onde estuda, que a atleta deu seus primeiros passos. Demostrando um potencial muito além de outros alunos, Thaíssa foi orientada à procurar uma academia mais especializada.

Nos últimos três meses, filiou-se à Federação de Karatê do Estado do Rio de Janeiro (FKERJ), e passou a treinar em uma academia em Duque de Caxias. Sob orientações do instrutor Genival Ferreira, Thaíssa ingressou na seleção carioca de karatê, disputou eliminatórias em Goiás e chegou ao Campeonato Brasileiro da modalidade, em São Paulo, onde sagrou-se campeã após vencer a adversária de Mato Grosso do Sul.

"Sem dúvidas, foi uma emoção muito grande representar minha cidade. Vou treinar bastante par um dia representar meu país em competições internacionais. Agradeço muito ao meu instrutor por sempre me incentivar. Agradeço também a minha família , por sempre acreditarem em mim", disse.

Segundo, a atleta, no início de 2017, começam as seletivas para disputas das vagas para as Olimpíadas. Thaíssa, no entanto, não poderá participar. A Confederação da modalidade exige que o atleta seja faixa roxa em diante.

"O esporte me ajudou muito nos últimos dois anos. Fisicamente, mentalmente e emocionalmente.Infelizmente ainda não poderei representar meu país nas próximas Olimpíadas. Porém, vou continuar treinando forte para ingressar na seleção brasileira de karatê", finalizou.