Box de Crossfit em São Gonçalo vai participar de competição nacional em Niterói

Por Thiago Soares

Praticantes da nova modalidade esportiva 'Crossfit', que une atletismo, levantamento de peso e a ginástica, a equipe Gonçalense CF-NIT vai participar pela primeira vez de um campeonato nacional, em Niterói. A competição, Niterói Games 2016, que acontece neste final de semana no Caio Martins, reunirá mais de 70 competidores iniciantes entre atletas individuais e por equipe.





Apesar de ser a primeira competição de alto nível da equipe, o coach Glauco Belmonte, de 28 anos, está confiante num bom desempenho de seus alunos e afirma que vai buscar as melhores posições.





"É o primeiro campeonato desta equipe. Estamos nos preparando há dois meses para a competição, e o ideal seriam, pelo menos, seis meses de treinos. No entanto, minha expectativa é de que eles consigam pôr em prática o que mostraram aqui, e queremos subir no pódio", contou.





Integrante da CF-NIT, Fábio Menezes, o Jamaica, de 36 anos, está ansioso e confiante para sua primeira competição. No esporte há apenas dois meses, ele confia na força da equipe para alcançar a vitória.





"A expectativa é sempre boa. O treinamento está bom, nossos treinadores têm nos passado bons ensinamentos e acredito que possamos ir bem. A equipe está muito bem preparada", afirmou o atleta da categoria iniciante.





Criado nos Estados Unidos, em 2009, o Crossfit tem conseguido cada mais mais adeptos no Brasil. Contudo, ainda é uma prática esportiva desconhecida por muitos. Outro coach do box, Rodrigo Cunha Seabra, de 30 anos, falou um pouco sobre a modalidade e disse como ela está ganhando espaço entre as pessoas.





"O Crossfit é um treinamento de várias valências físicas e consiste em transportar grandes cargas pelo maior trajeto possível, no menor tempo. É um esporte para todos, desde os mais jovens até os idosos. Com menos de 10 anos de existência, já é o segundo esporte mais praticado nos EUA. Existe uma migração da academia para os boxes", contou.





A Niterói Games 2016 contará com 12 categorias distintas: Iniciante feminino e masculino, trio iniciante feminino e masculino, intermediário feminino e masculino, trio intermediário feminino e masculino, RX masculino e feminino, e trio RX Feminino e masculino. Apenas os vencedores da categoria RX receberá premiação em dinheiro.