Madson ressuge como 'fênix' no Cruzmaltino na briga pelo acesso

13/10/2016 às 09:57h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Divulgação

Recuperando seu espaço aos poucos na equipe cruzmaltina, o lateral-direito Madson é um dos nomes mais falados nessa última etapa do campeonato, recheada de expectativas para o retorno à elite. Ele, que perdeu a posição para Yago Pikachu no meio da temporada, vem treinando intensamente nos últimos meses para recuperar a posição.

"Voltaremos a atuar em São Januário, onde não jogamos faz um tempo. Esperamos fazer uma partida equilibrada e forte, pois precisamos muito dos três pontos", comentou Madson, sobre o jogo do próximo sábado, contra o CRB.

Após uma partida desgastante contra o Londrina na última rodada, o jogador afirma que o esforço será redobrado nos treinos. "O professor Jorginho vai ter essa semana toda para trabalhar a equipe e corrigir os erros apresentados no último jogo. A equipe está focada pelo acesso", completou.

Ontem pela manhã, o técnico conduziu um treino a portas fechadas por conta do feriado.

Pressão - Apesar da polêmica em torno da provável pressão sobre o treinador Jorginho, fato é que o fim de temporada segue agitado em São Januário.

Se por um lado, o presidente garantiu apoio ao treinador e a Zinho, por outro Eurico cobrou melhores resultados, o que se estende, claro, aos jogadores. Apesar disso, a tendência ainda é de que Jorginho não permaneça no Vasco em 2017. O treinador tem contrato até o fim do próximo ano com o clube.