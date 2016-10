Após dois jogos fora, Rodrigo retorna hoje

10/10/2016 às 12:24h Enviado por: Redação

Rodrigo volta a treinar com o grupo, hoje, após dois jogos fora Foto: Divulgação

Hoje é dia do elenco do Cruzmaltino ter de volta o seu principal zagueiro. Após uma semana alheio a movimentação do time para resolver um problema particular, o defensor Rodrigo retorna a treinar, hoje, em São Januário.



Rodrigo ficou de fora de dois duelos importantes pela Série B - contra o Paysandu e Londrina - e volta ao time em um momento delicado da equipe. Isso porque Rafael Marques está suspenso enquanto Jomar sofreu uma lesão na coxa direita e provavelmente não entrará em campo no próximo confronto.

O zagueiro foi liberado pelo presidente Eurico Miranda para viajar com a família para Campinas para resolver um problema de cunho particular, que vinha atrapalhando seu desempenho em campo. Rodrigo voltou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira e retorna ao clube hoje.

O bom é que o capitão do time terá tempo hábil para pegar ritmo de jogo, depois de duas partidas fora. Até porque o time do técnico Jorginho só volta a campo no sábado, contra o CRB, no ‘Caldeirão’. A tendência é que Rodrigo volte a fazer dupla com Luan.