Cruzmaltino volta a vencer

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Nenê comemorou o resultado Foto: Paulo Fernandes / Vasco

OCruzmaltino encarou o Londrina, Ontem à Noite, na Arena Amazônia, em Manaus, e venceu POR 1 a 0, gol contra de Marcelo Rangel. Com o resultado, o "Gigante da Colina" se manteve na colocação Segunda, COM 51 Pontos, hum hum Menos Que o Líder Atlético-GO, que venceu o Avaí POR 3 a 0.



Logo com hum Minuto de Jogo, o Londrina Chegou Ao ataque. Léo Pelé cruzou da Esquerda, Alisson dominou, mas finalizou mal. Um DEPOIS Minuto, o Cruzmaltino respondeu com Éderson, that arriscou de fora da área, MAS Marcelo Rangel defendeu.

Melhor em campo, o tempo carioca pressionou Bastante o adversario. Aos 22, Madson Tocou parágrafo Nenê, that tentou Passar POR Dois adversarios, mas foi desarmado na Sequência.

Até Que, AOS 27, Nenê cobrou falta na área e Germano Tocou Para Trás, enganando Marcelo Rangel, marcando contra, 1 a 0. Apos o gol, o "Gigante" diminuiu o ritmo do Jogo e trocou passes Para administrar o resultado Ate O Fim da etapa inicial. acréscimos NOS, Léo Pelé foi lançado na Esquerda e cruzou, buscando Jô. Martín Silva Saiu Bem do gol e ficou com a bola. Na Segunda Etapa, Os paranaenses voltaram Melhor. Aos 5, Léo Pelé cruzou da Esquerda, a bola Passou POR Todo Mundo Pela Linha de Fundo. O Cruzmaltino respondeu SOMENTE AOS 25. Thalles dominou e arriscou de longe. Marcelo Rangel defendeu em Dois tempos. DEPOIS Disso, Só deu Londrina. Aos 35, Léo Pelé, de novo, invadiu a área e chutou sem Angulo. Martín Silva espalmou. Aos 40, Zé Rafael fez bela Jogada Pela Esquerda, driblou Dois e soltou Uma bomba. Martín defendeu. Nºs Minutos FINAIS, Thalles fez boa Jogada na área, driblou Tres, mas NÃO conseguiu finalizar. Na sobra, Andrezinho chutou de para fora.