Zé Ricardo garante foco em duelo com ‘Santinha’ no Pacaembu-SP

08/10/2016 às 22:16h Enviado por: Rene Santos

O Rubro-Negro Encara Hoje, a 17h partir, o Santa Cruz, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Antes de viajar Para a capital paulista, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva no CT do "Ninho do Urubu", Ontem à tarde, e garantiu Que o foco do Fla E PARA O desafio Totais contra o "Santinha". O Treinador destacou Que o Objetivo do grupo e se Manter entre Como Primeiras Posições Ate O Fim da Competição e buscar o Sétimo título nacional.