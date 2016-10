Loja Cartolas Esportes é a única loja com artigos oficiais dos grandes do Rio.

08/10/2016 às 10:45h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Alex Ramos

Os amantes de ´produtos esportivos já contam com uma boa opção em São Gonçalo. A loja Cartolas Esportes, recém-instalada no shopping Pátio Alcântara, é a única da região a disponibilizar artigos oficiais dos grandes clubes do Rio. "O nosso diferencial são produtos oficiais dos times cariocas, por isso esperamos ansiosos os clientes e leitores de O SÃO GONÇALO. Todos serão muito bem-vindos”, afirmou o proprietário Phellipe Cunha. A loja funciona das 9h às 21h, de segunda a sábado, no 3º piso do Pátio Alcântara, que fica na Praça Carlos Gianelli, telefone 2603-8351.