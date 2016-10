Elenco do Flamengo segue preparação para duelo com 'Santinha'

08/10/2016 às 10:43h Enviado por: Rene Santos

Elenco segue preparação para duelo com ‘Santinha’

O Rubro-negro realizou um treino, ontem à tarde, no "Ninho do Urubu", focado no próximo compromisso contra o Santa Cruz, neste domingo (9), às 17h, no Pacaembu. O atividade foi de posicionamento da equipe durante os momentos ofensivo e defensivo, além de analisar o estilo de jogo do adversário. Durante essa atividade, os atletas também realizaram treino de bolas paradas defensivas.

Após essa atividade, o técnico Zé Ricardo comandou um treino coletivo. Com muitas instruções passadas, o time buscou ajustar a movimentação com bola rolando e em momentos de faltas levantadas na área, pelo adversário.

O elenco retorna hoje pela manhã, no "Ninho" para dar sequência à preparação para o confronto contra o "Santinha". O time da Gávea ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 54 pontos somados.