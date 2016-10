08/10/2016 às 10:38h Enviado por: Rene Santos

Foto: Nelson Perez/Flumiense

Resultado para esquecer

Para seguir bem no Brasileirão, Tricolor busca esquecer derrota para o Santos, na Vila

>> O lateral-direito Wellinton Silva pediu que a equipe tricolor esqueça o resultado negativo

A derrota para o Santos, na noite de quarta, na Vila Belmiro, interrompeu uma série de três vitórias consecutivas do Tricolor. Com o resultado, o time segue com 46 pontos e permitiu a alguns rivais a aproximação na luta pelo G-6, zona de classificação para a Copa Libertadores. Apesar de tropeço, os tricolores preferem esquecer o resultado negativo e pensar nos próximos jogos.

"Poderíamos sair com um melhor resultado na Vila Belmiro. Foi um jogo muito igual, o empate seria um resultado justo. Mas não devemos ficar lamentando o que aconteceu, continuamos brigando pelos nossos objetivos e temos que conquistar vitórias nas próximas partidas", disse o técnico Levir Culpi.

O lateral-direito Wellington Silva, autor do gol da equipe carioca, garantiu que o resultado não compromete a luta do Flu pela vaga no G-6.

"Não é o fim do mundo perder na Vila Belmiro, embora a gente tenha trabalhado sempre com a vitória na cabeça. O importante neste momento é olharmos para o que vem pela frente", amenizou o jogador.

O próximo compromisso do Tricolor, pelo Campeonato Brasileiro, será o clássico contra o Rubro-Negro, na próxima quinta (13), às 21h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A delegação retornou de Santos ontem à tarde e, em seguida, os jogadores foram liberados. Hoje à tarde, nas Laranjeiras, o elenco se reapresenta de olho no clássico.