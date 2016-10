Sassá treina e encara o 'Figueira'. Diogo é dúvida

08/10/2016 às 10:38h Enviado por: Rene Santos

Sassá treina e encara o ‘Figueira’. Diogo é duvída

O lateral Diogo Barbosa segue em fase de recuperação após entorse no tornozelo direito e ainda é dúvida para o confronto contra o Figueirense, domingo (9), às 17h, no Orlando Scarpelli. Já o atacante Sassá treinou normalmente, ontem à tarde, em General Severiano, e começa jogando.

O atacante deveria voltar ao time, na última rodada, contra o Corinthians. O departamento médico, no entanto, preferiu poupar o atleta. Já Diogo sentiu um desgaste físico no início do segundo tempo contra o "Timão".

Com isso, o técnico Jair Ventura trabalhou no treino de ontem à tarde, com a seguinte escalação: Sidão, Alemão, Carli, Emerson e Victor Luís; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá.

Com 41 pontos, o Glorioso ocupa a 8ª colocação na tabela do Brasileirão.

Artilheiros - Após a confirmação de Sassá na equipe titular ao lado de Neilton, a dupla se reencontrará depois de cinco jogos. Os dois são artilheiros do Alvinegro este ano, com 12 gols cada.

O Sassá está recuperado. Fico feliz. Ele vai voltar 100% para nos ajudar. Ele é um brincalhão, um cara muito feliz. Infelizmente saiu por conta da contusão. Agora vai nos ajudar, procurar fazer gols.