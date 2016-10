06/10/2016 às 13:10h Enviado por: Rene Santos

Sem poder usar a Arena Botafogo, clássico Fla-Flu será no Raulino

>> Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será palco do Fla-Flu, na próxima quinta-feira

Após anunciar que o clássico Fla-Flu seria disputado no estádio Luso Brasileiro, do Botafogo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mudou e confirmou onten à tarde, que a partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, a decisão foi tomada por questão de segurança.

"Diante da impossibilidade de utilização do Estádio Luso Brasileiro e pela ausência de estádios no município do Rio de Janeiro que atendam às exigências regulamentares da competição e dos órgãos de segurança pública para o jogo em questão, em respeito ao Art. 13 do Regulamento Geral das Competições e os prazos ali estipulados, a partida está sendo programada para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda", escreveu a CBF.

A alteração na data do clássico, porém, foi mantida. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o duelo estava marcado para a próxima quarta-feira (12). No entanto, foi remarcado para quinta-feira (13), às 21h.

Quanto à divisão de ingressos, como o mando de campo é tricolor, serão vendidos 90% dos ingressos para torcedores do Flu e apenas 10% para o Rubro-Negro.

O duelo não pode ser realizada no Maracanã, palco tradicional do Fla-Flu, porque o buraco que foi feito no campo do estádio durante os Jogos do Rio 2016 ainda está sendo tapado.