06/10/2016 às 13:00h Enviado por: Rene Santos

Glorioso realiza treino com portões abertos

O Glorioso voltou a treinar no campo anexo do estádio Nilton Santos, o "Engenhão", mas desta vez a atividade foi aberta à imprensa. Com o grupo praticamente completo- com exceção de Jefferson e Luis Ricardo-, o técnico Jair Ventura comandou uma atividade técnica. Na parte final, um longo treino de finalizações com cada jogador.

Recuperado de lesão na perna direita, o atacante Sassá voltou a treinar e será titular no domingo, compondo o setor com Neilton. Com isso, Vinícius Tanque volta a ser opção no banco de reservas. O lateral direito Alemão, que ganhou a confiança do treinador e irá permanecer entre os titulares, com Emerson Santos formando a dupla de zaga com o argentino Joel Carli.

Sendo assim, o provável time do Glorioso será contra o Figueirense, domingo (9), às 17h, no Orlando Scarpelli, será: Sidão, Alemão, Joel Carli, Emerson Santos e Víctor Luís; Aírton, Bruno Silva, Diogo Barbosa e Camilo; Neilton e Sassá. A atividade de hoje ambém será no “Engenhão”. Com 41 pontos, o Alvinegro ocupa o 8º lugar no Campeonato Brasileiro.

De olho na ‘Liberta’ - No fim da atividade, o zagueiro Carli concedeu entrevista coletiva e comentou sobre uma vaga na Libertadores. O defensor afirmou que esse é o principal objetivo do grupo.

"Uma vaga para a Libertadores ou Sul-Americana motiva toda a nossa equipe e isso é um objetivo muito claro. Seria um sonho jogar" analisou o xerife argentino.