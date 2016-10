06/10/2016 às 12:55h Enviado por: Rene Santos

Foto: (Paulo Fernandes/Vasco)

‘Xerife’ fora de combate

Alengando problemas particulares, zagueiro Rodrigo é liberado por tempo indeterminado

>> O zagueiro Rodrigo foi liberado das atividades do Cruzmaltino pela diretoria do clube

O Cruzmaltino está desfalcado de seu capitão por tempo indeterminado. O zagueiro Rodrigo foi liberado pela diretoria desde segunda à noite para resolver problemas familiares fora do Rio, não esteve em campo na derrota por 3 a 1 para o Paysandu, na noite de terça, em Belém e dificilmente vai atuar no duelo com o Londrina, sábado (8), às 16h30, na Arena da Amazônia.

O defensor cruzmaltino foi visto com a família no aeroporto do Galeão horas antes do embarque da delegação do clube para Belém, mas seguiu para outro destino visando solucionar questões particulares. Segundo pessoas próximas ao jogador, o capitão demostrava preocupação com questões extracampo.

Sem seu principal líder em campo, o Cruzmaltino sofreu a segunda partida consecutiva por 3 a 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro e caiu para segunda posição da tabela após 28 rodadas. Com 51 pontos, a equipe carioca tem um a menos que o Atlético-GO.

Treino - Desfalque contra o "Papão" por ter cumprido suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, o meia Nenê fez atividades realizou uma atividade física em São Januário e no fim do treino, embarcou para capital do Amazonas para se juntar ao estante da delegação.

Após perder da liderança da Série B com a derrota para o Paysandu, o técnico Jorginho admitiu que o momento é reagir na competição. Afinal, pela primeira vez no torneio, o Cruzmaltino não ocupa a primeira colocação.

“É uma derrota que dói. Como treinador, tenho que estar atento. Perdemos a liderança, estamos vindo de duas derrotas, é importante rever todo o conceito, aquilo que vem fazendo, para que possa mudar e tomar uma posição. Não podemos de forma alguma perder o próximo jogo”, disse o treinador.