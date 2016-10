06/10/2016 às 12:45h Enviado por: Rene Santos

Zé Ricardo adota mistério em atividade fechada

O técnico Zé Ricardo comandou um treino fechado, ontem à tarde, no "Ninho do Urubu". Com desfalques na equipe rubro-negra, o treinador tem problemas para escalar o melhor time para o confronto com o Santa Cruz no próximo domingo (9), às 17h, no Pacaembu (SP).

Quando o acesso da imprensa foi liberado, foi visto em campo apenas uma atividade de defesa contra ataque. A mudança confirmada foi a entrada do goleiro Paulo Victor na vaga de Muralha, que está servindo a seleção brasileira nas eliminatórias.

Além disso, o lateral esquerdo Jorge, suspenso, deverá dá lugar ao meia Chiquinho, que mais uma vez será improvisado no setor. Na lateral direita, Pará segue como titular, retornando de suspensão.

No ataque, Felipe Vizeu deverá começar como titular. Paolo Guerrero, convocado, e Damião, suspenso, não encaram o “Santinha”.

Com 54 pontos, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.