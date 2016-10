Elenco se reapresenta em General Severiano e dupla retorna de lesão

05/10/2016 às 12:25h Enviado por: Rene Santos

Foto: (vitor silva/ SSPRESS botafogo)

Elenco se reapresenta em General Severiano e dupla volta de lesão

>> O atacante Sassá é o artilheiro do Glorioso no Brasileirão

O Glorioso voltou aos treinos, ontem à tarde, em General Severiano, com novidades. O volante Fernandes e o atacante Sassá, recuperados de lesão, treinaram normalmente e ao que tudo indica, a dupla poderá ficar a disposição do técnico Jair Ventura para o duelo contra o Figueirense no domingo (9), às 17h, no Orlando Scarpelli.

O centroavante, que estava com lesão na coxa direita, ficou fora dos últimos cinco jogos do Glorioso. Mesmo assim, Sassá ainda está na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro, com dez gols marcados.

Além da dupla, o volante Airton, que cumpriu suspensão contra o “Timão”, retorna a equipe contra o time catarinense. Com 41 pontos, o Alvinegro ocupa o 8º lugar no Brasileiro.