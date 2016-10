Rubro-Negro retoma atividade no 'Ninho'

05/10/2016 às 12:20h Enviado por: Rene Santos

Foto: (Gilvan de Souza/flamengo)

Rubro-Negro retoma atividades no ‘Ninho’

>> Marilen

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã de ontem, no "Ninho do Urubu", após dois de folga, e fez seu primeiro treino visando a partida contra o Santa Cruz no domingo (9), no Pacaembu. Na atividade, o técnico Zé Ricardo deu prioridade ao ataque, que passou em branco no empate contra o São Paulo.

Enquanto Réver e Rafael Vaz realizaram uma atividade na academia do CT, os demais titulares foram a campo. O jovem Felipe Vizeu, que ainda está com a Seleção Brasileira na Granja Comary, se juntar ao elenco rubro-negro no fim desta tarde. O atacante foi liberado para voltar ao Fla, que não poderá contar com Guerrero (na seleção peruana) e Leandro Damião (suspenso pelo terceiro amarelo).

Na atividade, Zé Ricardo comandou um treino em campo reduzido e trabalhou a construção de jogadas ofensivas com os volantes, meias e atacantes. Do outro lado, os zagueiros e laterais treinavam sob orientações do auxiliar técnico Jayme de Almeida.

Após essa atividade, o treinador liberou os jogadores que começaram o jogo contra os são-paulinos e juntou todos os atletas no mesmo trabalho. O foco continuou nas jogadas de ataque, só que desta vez com a presença dos zagueiros.

O Rubro-Negro volta a treinar na manhã de hoje, no mesmo local. O próximo compromisso do clube da Gávea será no domingo (9), contra o Santa Cruz, às 17h, no estádio Pacaembu o vice-líder do Brasileiro, com 54 pontos.