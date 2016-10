Tricolor que fritar o 'Peixe'

05/10/2016 às 12:10h Enviado por: Rene Santos

Foto: (Nelson Perez/Fluminense)

Tricolor quer fritar o ‘Peixe’

Terceiro melhor visitante do Brasileiro, Flu enfrenta o Santos hoje à noite, na Vila Belmiro

>> O técnico Levir Culpi repetirá a mesma escalação do Tricolor que venceu o Sport de virada

Enquanto possui um aproveitamento de mais de 90% atuando no Giulite Coutinho, com cinco vitórias em seis jogos, o Tricolor é a terceira equipe com a melhor campanha fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos conquistados em 14 jogos, o "Time de Guerreiros" tem uma grande oportunidade contra o segundo melhor mandante. Às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro, em caso de vitória, a equipe carioca pode assumir a quarta colocação, que atualmente pertence ao adversário.

Para este difícil duelo, o técnico Levir Culpi deverá mandar a campo a mesma formação que venceu o Sport no último fim de semana. Isso significa que o trio ofensivo com Gustavo Scarpa, Wellington e Marcos Junior, que brilhou contra os pernambucanos, será mantido. O camisa 10, inclusive, é o artilheiro do Flu na competição com oito gols.

Sendo assim, a formação do Tricolor será: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Scarpa; Marcos Junior e Wellington.

O confronto contra o Santos será marcante ainda para o capitão Gum. Prestes a completar o jogo de número 347 com a camisa do clube, o zagueiro se isolará como o 17º jogador que mais atuou pelo Flu na história. Ciente da importância de vencer nesta quarta, o camisa 3 pede muita atuação.

"Vai ser difícil, um confronto direto. O Santos, assim como o Corinthians e o Grêmio, era candidato a título. Agora, como a gente, briga pela Libertadores. Vamos lá para fazer o melhor", afirmou Gum.

Com 46 pontos, o Flu está em 5º lugar.