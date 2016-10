Pequeno do jiu-jitsu em busca de um sonho

04/10/2016 às 14:35h Enviado por: Rennan Rebello

A vida de João Pedro Figueiredo, de 6 anos, morador do Jardim Catarina, nunca foi fácil. Lutador de jiu-jitsu, o garoto começou no tatame com 4 anos e hoje é detentor de 21 medalhas, mas corre em busca da mais importante da sua carreira, até o momento: a do Pan Kids, competição pan americana para crianças, que será disputada na Califórnia, nos Estados Unidos, dia 14 de fevereiro de 2017.





O atleta mirim é considerado uma das grandes promessas do esporte e, apesar de ser muito jovem, já possui conquistas em torneios importantes do Estado do Rio de Janeiro, mesmo sem o apoio de qualquer federação de jiu-jitsu. Por isso mesmo que agora o gonçalense tem que lutar ao lado dos pais para arrecadar dinheiro para participar dessa competição internacional, nos Estados Unidos.





A meta é conseguir 12 mil reais até o dia 15 de dezembro deste ano para que João Pedro possa viajar com seu pai, o técnico de segurança do trabalho Fabiano Figueiredo, 35, que será seu acompanhante caso a viagem se concretize.





"O torneio não dá classificação para nenhum outro campeonato e nenhuma premiação em dinheiro, mas sim a visibilidade no cenário nacional e internacional do jiu-jitsu. Não tem classificação, só os melhores lutam lá e a maioria com apoio de patrocinadores", explica a mãe do atleta, Glaucia Figueireido, analista de crédito, de 33 anos.





Para que o pequeno possa representar o Estado, a sua cidade e o País, a família começou fazendo rifas. A primeira foram 50 números no valor de R$ 10 cada, mas também passaram a fazer lanches e vender durante os treinos de João, na academia Jeferson Otoni Team, no Jardim Catarina, sendo que no mês passado aconteceu o primeiro almoço destinado arrecadar fundos para o Pan Kids,





No próximo domingo (9), acontecerá o segundo almoço que está sendo organizado pelos pais de João e mais dois amiguinhos dele, que também estão em busca de competir no Pan Kids. O valor da refeição, que será servida na casa da família Figueiredo, continua o mesmo, R$ 10, e quem quiser comparecer está mais do que convidado. A residência de João Pedro fica na na Rua Jorge Lima, lote 27, quadra 97, conhecida como Rua 24, Jardim Catarina.





Os pais também fizeram um pequeno investimento e estão comercializando camisas personalizadas do Pan Kids no valor de R$ 25, que podem ser adquiridas pelo Facebook (https://www.facebook.com/joaopedro.figueiredo.568) ou diretamente na academia Jeferson Otoni Team (Rua Albino Imparato, quadra 160, lote 19, em Jardim Catarina). Apesar do esforço dos pais, o valor arrecadado até o momento está longe do montante necessário.





Até agora, na base da persistência, os pais conseguiram arrecadar somente R$ 2 mil, que dá somente para as passagens, mas ainda tem o custo dos passaportes, vistos, fora o dinheiro da inscrição no campeonato, o apoio para alimentação, locomoção, hospedagem e treino de adaptação.





João não tem qualquer apoio da Federação Estadual de Jiu-jitsu ou da Prefeitura de São Gonçalo. ''Temos apoio de alguns empresários que pagam a inscrição de algumas competições e só. O custo com alimentação, transporte, hospedagem é com a gente. Sempre'', conclui Glaucia.





De acordo com Silvio Pereira, presidente da Liga do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-jitsu (LERJJI), ''as federações dificilmente apoiam economicamente os custos desse tipo de viagem, porque já é muito difícil para gente manter os atletas da nossa academia. O apoio econômico, geralmente, vem dos professores e mestres que tiram do próprio bolso e pagam as inscrições para determinados campeonatos. Somente patrocinadores e empresários tem esse poder econômico para apoiar e patrocinar esse tipo de situação''.