Fogão’ vence e se afasta da zona de rebaixamento

01/10/2016 às 22:36h Enviado por: Rennan Rebello

Glorioso joga bem e vence o ‘Timão’ em dia de golaço de Neílton Foto: Divulgação

O Glorioso recebeu o Corinthians ontem, na Arena da Ilha, e fez a alegria de seus torcedores. Com gols de Neílton e Diogo, o time carioca despachou os paulistas por 2 a 0, e voltou a sonhar com vaga na Libertadores. Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo.



O primeiro saiu com 23 minutos. Vinícius Tanque tocou para Neílton, que mostrou toda sua habilidade encobrindo o goleiro Walter.

Quinze minutos depois, o gol que definiu o placar. Depois de bate rebate, a bola sobrou para Diogo Barbosa, que acertou um belo chute, sem chances para o goleiro. Na segunda etapa, o ‘Timão’ ainda teve um pênalti a seu favor, mas Sidão impediu a reação Corintiana. No fim do jogo, o treinador do Botafogo, Jair Ventura, comemorou o afastamento do Z-4.

“Demos mais um passo para o nosso objetivo, que é fugir do rebaixamento”, disse.