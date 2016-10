Flu vence mais uma e segue na cola do G-4

01/10/2016 às 22:30h Enviado por: Rennan Rebello

Marcos Jr. faz gol de empate e abre o caminho da vitória Tricolor Foto: Divulgado

O Tricolor das Laranjeiras venceu, ontem, o Sport de Recife, por 2 a 1, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, e consolidou a sua maior série de vitórias no Campeonato Brasileiro deste ano.



Com a terceira vitória consecutiva, o clube já havia vencido Grêmio e Corinthians, o Tricolor se manteve firme na luta por uma vaga na Taça Libertadores.

A equipe comandada por Levir Culpi fez um primeiro tempo muito ruim, sendo amplamente dominado pelo time pernambucano. Logo aos 10, o Sport transformou a superioridade em gol. Gabriel Xavier bateu escanteio e Gum marcou contra.

Na segunda etapa, a situação se inverteu. Enquanto o Fluminense voltou mais ligado, o Sport parece ter ficado no vestiário.Com 8 minutos, Wellington bateu forte, Magrão deu rebote e Marcos Junior empurrou para o gol.

Com o empate, o Tricolor passou a pressionar mais e a virada parecia questão de tempo. E foi. Treze minutos depois do primeiro gol, Richarlison recebeu bom passe na área e virou o placar. Antes do apito final, Gustavo Scarpa ainda marcou o mais belo gol do jogo. Depois de bola rebatida, ele encobriu o goleiro e deu números finais à partida.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos 46 pontos, na 5ª colocação.