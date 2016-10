"Joga Fácil" é o grande campeão do Torneio Professor Joaquim de Oliveira

02/10/2016 às 11:35h Enviado por: Renata Sena

Os jovens do Joga Fácil foram os grandes vencedores do Torneio Professor Joaquim de Oliveira Foto: Leonardo Ferraz

Por Renata Sena





A terceira edição do Torneio de Futebol Professor Joaquim de Oliveira, realizado na Vila Olímpica do complexo esportivo do Colubandê, chegou ao fim na manhã de ontem. O grande campão foi o time Joga Fácil, que deixou o time da casa, Meninos da Vila Olímpica, com a medalha de bronze.







O projeto foi realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) de São Gonçalo, e organizado pelo professor Marcos Maiato. “O esporte é uma ferramenta para a educação e nosso objetivo é a integração desses meninos na sociedade, como cidadãos melhores para o mundo”, explicou o professor.





O time da casa disputou o tricampeonato, mas acabou com a medalha de bronze. Já os meninos do Complexo de Marambaia ficaram com a prata, depois de perderem de 7x4 para os campeões do time Joga Fácil. O torneio acontece uma vez por ano. A categoria disputada conta com atletas Sub-17. Além dos troféus e das medalhas, os meninos receberam lanches e duas chuteiras foram sorteadas entre os atletas.