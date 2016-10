ADI sofre derrota e se despede da segundona

01/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Ricardinho afirmou que o título do Nova Iguaçu foi merecido Foto: Divulgação

O Itaboraí foi derrotada pelo Nova Iguaçu, por 1 a 0, ontem à tarde, no Jânio Moraes, e viu a equipe laranja ser campeã da Série B do Carioca. O atacante, Ricardinho, parabenizou o adversário, e já pensa na próxima temporada.



“Totalmente merecido. O trabalho que eles fazem é indiscutível, infelizmente não conseguimos o acesso esse ano, pecamos em muitas coisas, mas o Itaboraí é um clube novo, um clube em ascensão, e tenho certeza que ano que vem a gente vai brigar pelo acesso”, afirmou.

Agora, o time comandado por Luiz Antônio pensa somente na Copa Rio, onde briga pela classificação para as semifinais, e definirá seu futuro na próxima quarta (5), no Marrentão, diante do Rio São Paulo. Em caso de vitória, ou até mesmo um resultado negativo e um tropeço do Angra, o Itaboraí avança para as semifinais.