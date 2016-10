Base tricolor mantida

01/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Para o técnico Levir Culpi, o mais importante é a repetição do time, formar o conjunto, para conseguir os resultados positivos Foto: Divulgação

A aposta do técnico Levir Culpi para alcançar a sequência de três vitórias seguidas (inédita até o momento) é na repetição do esquema utilizado nos últimos jogos, em que o Tricolor atuou sem um centroavante de origem. Na manhã de ontem, nas Laranjeiras, o elenco tricolor treinou se preparando para a partida de hoje, contra o Sport-PE, às 11h, no estádio Giulite Coutinho, pelo Campeonato Brasileiro.



“O mais importante é a repetição do time, nem importa muito a qualidade dos jogadores. Agora, o conjunto sim. Como você treina um conjunto. Se você começar a mexer nas peças nunca vai ser necessário. A gente tem um conjunto nesse aspecto, sete ou oito sempre se repetem. Aí vem a sequência, com essa manutenção da formação você evolui”, afirmou Levir. Com o retorno confirmado de Wellington Silva na lateral-direita, após cumprir suspensão contra o “Timão”, Levir Culpi também contará com Douglas, que deixou o treino de quinta com dores no joelho direito. No entanto, segundo o departamento médico do clube, o volante não preocupava e participou da atividade de sexta, formando o meio-campo com Pierre, Cícero e Scarpa. No setor defensivo, Marcos Junior e Wellington serão titulares novamente. Sendo assim, o Tricolor atua sem um homem de referência, com Marcos Junior mais adiantado. A equipe, porém, ganha velocidade. A formação deu certo contra do Corinthians, na Arena, quando o Tricolor venceu por 1 a 0 no último domingo. Com 43 pontos, o Tricolor está na briga para entrar no G4 do Brasileirão. Além de vencer o Sport no Giulite Coutinho, o Tricolor precisa torcer contra o Santos, quarto colocado com 45 pontos, que enfrenta o Atlético-PR também neste sábado, às 16h, pela 28ª rodada do Brasileiro.