Foco agora é o Brasileirão!

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O Rubro-Negro voltou aos treinos no ‘Ninho’ visando duelo contra o São Paulo amanhã, no Morumbi Foto: Divulgação

A derrota de 2 a 1 para o Palestino-CHI, na noite de quarta, não estava nos planos e surpreendeu a todos no Rubro-Negro. Afinal, o clube carioca tinha vencido o time chileno na ida por 1 a 0 e jogava com a vantagem do empate. Apesar do tropeço, todos garantem que o resultado, que gerou a eliminação na Copa Sul-Americana, não vai interferir no desempenho do time no Campeonato Brasileiro.



“Precisamos levantar a cabeça e seguir em frente, pois a temporada não permite muito tempo para lamentações. Já temos uma rodada importante no fim de semana e agora esse é o único foco que temos. Vamos trabalhar pensando na melhor maneira de vencer o São Paulo. A frustração existe, pois todos queriam disputar uma final de Sul-Americana. Mas infelizmente não foi possível”, disse o goleiro Muralha. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro volta a campo amanhã, quando visita o São Paulo, no Morumbi, às 16h, pela 28ª rodada. O time da Gávea soma 53 pontos na vice-liderança da competição, um ponto a menos que o líder Palmeiras. Como o treino de ontem à tarde foi regenerativo, apenas hoje pela manhã que o técnico Zé Ricardo vai definir o time que enfrenta o Tricolor paulista. O lateral-direito Pará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe. Rodinei entra na vaga.

Espaço no time - Utilizado pelo segunda vez, contra o Palestino, o atacante Emerson Shiek comentou sobre seu momento no clube e busca por espaço no time titular. “Acredito que Zé Ricardo esteja vendo minha dedicação. Isso me motiva cada vez mais. Não posso perder a vontade de jogar, quero jogar, mas precisamos respeitar algumas decisões. Ainda estou buscando meu espaço”, disse o atacante.