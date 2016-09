Problemas no meio-campo

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Douglas treinou na vaga de Diguinho, que não encara o Náutico na Arena Pernambuco amanhã Foto: Divulgação

O Cruzmaltino visita o Náutico amanhã, às 16h30, na Arena Pernambuco, em Recife. Em um momento decisivo na Série B do Brasileiro, ter todo o elenco à disposição é um diferencial, mas Jorginho encara problemas para montar a equipe que enfrentará os pernambucanos. Uma mudança já é certa: Douglas será o primeiro volante.



Foi o próprio Douglas que passou esta informação. Em entrevista coletiva após o treino de ontem, em São Januário, o volante disse que ficará no lugar de Diguinho, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo. E ainda comemorou a renovação de contrato com o clube até 2019: “

Eu mesmo vou descer para primeiro volante, como vinha treinando. Estou muito feliz com a renovação. O Vasco é o clube em que estreei no profissional. Agora, eu preciso manter o rendimento. Não me sinto titular. Tenho que trabalhar muito para isso”, contou.

Além de Diguinho, Jorginho não poderá contar com Yago Pikachu, suspenso por cartão. O jogadores voltam a treinar hoje à tarde, em São Januário.

Com 51 pontos, o Cruzmaltino segue na liderança da Série B do Brasileiro.