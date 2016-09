Autêntico ‘caldeirão tricolor’

29/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Gustavo Scarpa comemora o reencontro com a torcida neste sábado, em Mesquita Foto: Divulgação

Com 12 pontos conquistados em 15 disputados neste Campeonato Brasileiro, a força do Tricolor no estádio Giulite Coutinho foi notada também nas arquibancadas. A torcida do Flu lotou todos os jogos no estádio em Mesquita, escolhido como casa do Tricolor na temporada. Neste sábado (dia 1º), o “Time de Guerreiros” volta ao estádio para receber o Sport, às 11h, pela 28ª rodada.



Além do reencontro entre time e torcida, o Tricolor terá, no sábado, uma grande oportunidade de entrar no G-4. A um ponto abaixo do Santos, atual quarto colocado, o Tricolor poderá entrar na zona de classificação para Copa Libertadores na próxima temporada já nesta rodada. Após duas vitórias seguidas fora de casa (contra Grêmio e Corinthians), o meia Gustavo Scarpa comemora atuar novamente no Giulite Coutinho, onde o Flu já mostrou muita força no Brasileiro.

“A maioria das equipes na parte de cima da tabela tem o seu estádio. O Giulite Coutinho tem nos dado muita força. A torcida comprou a ideia de nos apoiar neste estádio e a campanha lá vem sendo muito boa. Só perdemos um jogo. Agora é pensar nesse jogo difícil que teremos com o Sport em casa”, afirmou Scarpa.

Para entrar no G-4 na próxima rodada, o Tricolor precisa fazer sua parte e vencer o time pernambucano, mas também torcer por uma derrota do Santos para o Atlético-PR, também no sábado. Scarpa, porém, não quer o elenco pensando nos resultados dos outros times. Segundo o camisa 10 tricolor, o foco é seguir somando pontos e só depois pensar nos demais adversários. “Temos de pensar só na nossa parte, que é o que estamos fazendo. Espero que o time fique cada vez mais concentrado para conquistarmos essa vaga”, encerrou o camisa 10 tricolor. O elenco tricolor volta aos trabalhos na tarde desta quinta, nas Laranjeiras, visando a preparação para o duelo contra o Sport. Com 43 pontos somados, o Flu ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro.