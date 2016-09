Alemão treina entre os titulares e pode estrear

29/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O lateral-direito Alemão vem se destacando nos treinos Foto: Divulgação

O treino técnico do Glorioso, ontem à tarde, no campo anexo do estádio Nilton Santos, o lateral-direito Alemão treinou pelo segundo dia consecutivo na equipe titular. Sendo assim, deve estrear pelo Alvinegro neste sábado (dia 1º), contra o Corinthians. O jogo será às 16h30, na Arena Botafogo. O elenco treina nesta quinta no Estádio Nilton Santos, e amanhã, no local do confronto. A tendência, porém, é que Alemão seja mantido, já que acumula entrosamento nos treinos realizados durante a semana com os demais titulares do setor defensivo alvinegro.



Desta forma, Emerson volta à zaga, ao lado de Carli, com Victor Luís na lateral-esquerda. Diogo Barbosa permanece no meio-campo. Sem Camilo, o camisa 6 segue na posição, com os volantes Bruno Silva, Dudu Cearense e Rodrigo Lindoso. No ataque, Rodrigo Pimpão segue na posição ao lado de Neilton, e Canales fica no banco de reservas. Com 38 pontos, o Glorioso ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão.