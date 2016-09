Dedicação ao Cruzmaltino

29/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Nas redes sociais, os torcedores cruzmaltinos elogiaram a atitude do goleiro Martín Silva Foto: Divulgação

O camisa 1 cruzmaltino, Martín Silva, não pretende mais jogar pela seleção uruguaia. O arqueiro pediu dispensa em definitivo da “Celeste” e não aparece mais na relação do técnico Oscar Tabarez para os jogos das eliminatórias de outubro, contra Venezuela e Colômbia. A lista foi divulgada, ontem à tarde, pela Associação Uruguaia de Futebol.



Identificado com o Cruzmaltino desde que chegou a São Januário em 2014, Martín tomou a decisão para se dedicar exclusivamente ao clube. Mesmo convocado frequentemente para seleção de seu país, o arqueiro era reserva de Muslera e pouco atuava. Por isso preferiu pedir dispensa.

“Ele pediu para não ser convocado. A princípio, é em definitivo. Ele quer ajudar o Vasco. Era convocado, saía, ficava no banco, perdia ritmo”, explicou o empresário do jogador, Régis Marques. Para a vaga de Martín, o técnico da seleção do Uruguai chamou o jovem Guruceaga. Com isso, o Cruzmaltino não terá o desfalque de seu goleiro titular nos jogos contra Paysandu e Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Martin Silva entrou em campo em 133 partidas com a camisa do Vasco. Foram 66 vitórias, 46 empates e 21 derrotas. Neste sábado, Martín vestirá novamente a camisa cruzmaltina em partida contra o Náutico fora de casa. Pela “Celeste”, Martín esteve nos Mundiais de 2010 e 2014, mas não jogou.

Treino - Pensando no jogo contra o Náutico, neste sábado (dia 1º), às 16h30, na Arena Pernambuco, o elenco cruzmaltino volta ao trabalho hoje à tarde, em São Januário. O atacante Júnior Dutra, ainda se recuperando de dores na coxa direita, é dúvida para o confronto contra os pernambucanos.

Com uma sequência de três jogos fora do Rio (Náutico, Paysandu e Londrina), em caso de resultados positivos, o “Gigante da Colina” poderá garantir praticamente o seu maior objetivo na temporada: o acesso à elite do futebol brasileiro. Com 51 pontos ganhos, o Cruzmaltino segue líder da competição, três pontos à frente do 2ª colocado, Atlético-GO.