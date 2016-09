Júlio César recebe muitos elogios mas deve voltar ao banco em breve

28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Após lesão do goleiro Cavalieiri contra o Botafogo, no início do mês, Júlio César assumiu a posição Foto: Divulgação

Desde a contusão do titular Diego Cavalieri, no início de setembro, o reserva Júlio César assumiu a meta do Tricolor. Com boas atuações na posição, o escolhido do técnico Levir Culpi correspondeu às expectativas. Em cinco jogos como titular, o arqueiro somou três vitórias, duas derrotas e apenas cinco gols sofridos.



No último domingo, na vitória contra o “Timão”, o goleiro realizou defesas importantes que garantiram a primeira vitória do Tricolor sobre o time paulista, no Itaquerão (SP). A boa atuação, inclusive, rendeu elogios dos seus companheiros. “Júlio César é um grande goleiro, estamos bem servidos nessa função. Para goleiro, é muito difícil pegar ritmo e ele está de parabéns. É um cara de grande personalidade e está nos ajudando muito”, comentou o zagueiro Henrique. A chance de permanecer da condição de titular, porém, pode estar chegando ao fim para Júlio César. O dono da camisa 1 tricolor, Cavalieri, está em fase final de recuperação da lesão muscular na coxa direita e voltou a treinar com bola na última sexta-feira. O departamento médico do clube, no entanto, ainda não deu previsão para o arqueiro assumir a posição em jogos oficiais.

O elenco tricolor se reapresenta hoje, às 15h, nas Laranjeiras, após dois dias de folga e inicia a preparação para o jogo contra o Sport, no sábado (dia 1º) às 11h, no estádio Giulite Coutinho. O confronto em Mesquita é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Tricolor ocupa 5ª colocação com 43 pontos.

Eleições - O ex-presidente da Unimed-Rio, Celso Barros, confirmou publicamente ontem à tarde que pretende concorrer à presidência do clube das Laranjeiras, em novembro. Além dessa informação, o pré-candidato disse que Abel Braga é um forte candidato a assumir como treinador a partir de 2017.