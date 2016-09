‘Bom filho a casa torna’

28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os treinos de quarta e quinta serão no campo anexo do Nilton Santos e fechados para a imprensa Foto: Divulgação

O Alvinegro está de volta para casa, pelo menos para treinos dos jogadores. A partir de hoje, o elenco do Glorioso realizará suas atividades no estádio Nilton Santos, mais conhecido como “Engenhão”. A “casa” alvinegra esteve cedida desde o início da temporada para realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A primeira atividade do grupo, no entanto, será fechada à imprensa.



As atividades de hoje e amanhã serão no Engenhão. Na sexta-feira, os trabalhos retornam à Arena Botafogo, na Ilha do Governador, onde o Alvinegro vem mandando seus jogos e realizando alguns treinos durante a semana de treinos. O Glorioso vem treinando em General Severiano desde antes da pré-temporada, revezando atividades na Ilha e até no Cefat, em Niterói. Mas o retorno ao “Engenhão” ainda não garante marcação de jogos oficiais no local. Isso porque os treinos são no campo anexo.

Treino - Na atividade do Glorioso, ontem à tarde, ainda em General Severiano, o técnico Jair Ventura realizou algumas alterações no setor defensivo. O lateral-direito Alemão treinou ao lado de Emerson, Carli e Victor Luís. No meio, três volantes treinaram juntos: Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Dudu Cearense. Airton, suspenso, não encara o Corinthians, no sábado (dia 1º), às 16h30, na Ilha do Governador.

O atacante Sassá, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita, não enfrenta o “Timão”. O jogador de 22 anos, inclusive, recebeu sondagens do clube paulista, adversário deste sábado. Com 10 gols no Campeonato Brasileiro, Sassá tem contrato com o clube carioca até o fim de 2017.