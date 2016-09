Vitória surpreendente na Arena Corinthians

26/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

As disputas de bola ficaram mais intensas no segundo tempo Foto: Divulgação

Em quinto lugar na tabela, são apenas dois pontos que separam o Tricolor do acesso ao G-4 e de uma vaga na Libertadores. A posição foi conquistada ontem, após vitória sobre o Timão aos 49 do segundo tempo, com gol de Cícero.





O primeiro tempo foi bem disputado, com bastante jogabilidade e poucas faltas, apesar de pouca agressividade ofensiva de ambos os times. O Fluminense, ligeiramente superior, apostou em lançamentos na diagonal e confundiu um pouco a marcação adversária. Já o Corinthians ameaçou com chutes de fora da área e por pouco não marcou após um cruzamento de Romero, desviado por Henrique.





Na segunda etapa, a disputa ficou mais intensa e o Tricolor quase abriu o placar nos primeiros minutos com Marcos Junior, após passe de Dougas, em um chute cruzado. Em tarde inspirada, o Julio César defendeu ainda uma bicicleta de Romero e outra bola precisa de Gum. Mas foi só aos 49 nos acréscimos que Cícero trouxe a vitória. Scarpa cobrou falta, Magno Alves disputou com a zaga e a bola sobrou ao camisa 7, que bateu de forma indefensável.





O Fluminense volta a campo diante do Sport, em Edson Passos, no sábado, às 11h. No mesmo dia, o Timão, na sétima posição, desafia o Botafogo, no Luso-Brasileiro, a partir das 16h30.