Levir mantém time da Copa do Brasil

25/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Divulgação

O Tricolor encara, hoje, o Corinthians pelo Brasileirão com formação da queda na Copa do brasil, com exceção do Wellington Silva, que está suspenso.





No treino de ontem Levir Culpi manteve a escalação sem centroavante e confirmou a Igor Julião na lateral direita. Em campo reduzido, o treino seguiu com pausas para posicionamento em jogadas de bola parada. Em recuperação de lesão muscular, Diego Cavalieri deu uma leve corrida no gramado.





Sexto colocado no Brasileirão com 40 pontos, o Fluminense corre pela chance de ingressar no grupo de classificados a Libertadores. O rival Corinthians é o quinto colocado, com 41 pontos.

A partida acontece na Arena Corinthians, às 16h.