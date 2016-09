Liderança isolada na Série B

25/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Ederson teve tarde inspirada em São Januário e foi decisivo para a vitória sobre o Atlético-GO Foto: Divulgação

A liderança isolada do Gigante da Colina na segundona do Campeonato Brasileiro está garantida. Após vencer o Atlético-GO em São Januário, por 2 a 0, ontem, o Cruzmaltino acumula 51 pontos e volta a respirar aliviado. Afinal, uma boa notícia após a eliminação da Copa do Brasil para o Santos, na última semana.





O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo time da Colina. O primeiro gol veio pelos pés de Ederson, aos sete minutos, que abriu o placar ao receber de Alan e tocar por cima do goleiro Klever. Em apenas dois minutos depois, quase outro gol, com dobradinha de Alan e Ederson, mas sem sucesso na finalização desta vez.





A primeira etapa seguiu com um Vasco notoriamente superior, até que aos 24', uma polêmica: Éderson ia chegando na bola, mas o auxiliar marcou impedimento do atacante, que imediatamente colocou a mão na bola. O árbitro, no entanto, já havia mandado seguir. Nenê reclamou muito, mas não teve jeito. Sem conversa, o jogo prosseguiu e Douglas quase fez de cabeça ao receber de Andrezinho.





Mais movimentado, o segundo tempo teve um gol anulado já nos minutos iniciais. O Atlético-Go teve duas boas chances de empate, mas as bolas paravam sempre nas mãos de Martín Silva.





Se saindo bem nos contra-ataques, o cruzmaltino sacramentou a vitória com outro gol de Ederson nos minutos finais, marcado de cabeça após cruzamento de Andrezinho.





O Vasco enfrenta o Náutico, fora de casa, às 16h30 no próximo sábado. Já o Atlético-GO, vice-líder, pega o Joinville, em Goiânia, na terça