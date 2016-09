Rubro-negro deve pedir adiamento de clássico Fla-Flu

25/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Guerrero é um dos convocados que pode fazer falta ao clássico Foto: Divulgação

De olho no clássico contra o Fluminense, previsto para o dia 12 de outubro, o Flamengo deverá pedir o adiamento da partida para o dia 13.





Na reta final do Campeonato Brasileiro, a um ponto apenas do líder Palmeiras, a diretoria rubro-negra estuda a decisão devido à convocação de três peças importantes do elenco para jogos de seleções. São eles Guerrero, que servirá à seleção peruana, o goleiro Alex Muralha, convocado por Tite, e Felipe Vizeu, que consta na lista da seleção brasileira sub-20.





O principal argumento do clube é que o Palmeiras, que joga no dia 13, já poderá contar com Gabriel Jesus, que também foi convocado por Tite.





"Existe essa possibilidade de pedirmos o adiamento do Fla-Flu para o dia 13 sim. Devemos fazer algo até segunda-feira. Pau que dá em Chico, dá em Francisco", declarou o vice de futebol do clube, Flávio Godinho, citando o caso do Palmeiras.





Estádio - Sem o Maracanã, que não será entregue em tempo hábil pelo Comitê Rio-2016, o Fla-Flu do segundo turno do Brasileirão pode acontecer no Serra Dourada, em Goiânia.





O Fluminense, mandante, negociou o jogo com a empresa do ex-atacante Roni, que é da capital goiana.