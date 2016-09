Retorno ao objetivo

24/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Durante coletiva em São Januário, Luan disse que o Cruzmaltino tem obrigação de levar o título Foto: Divulgação

Após a eliminação na Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, para o Santos, o “Gigante da Colina” começa hoje, às 16h30, diante do Atlético-GO, em São Januário, a buscar os pontos que precisa para selar o retorno à elite do futebol brasileiro o mais rápido possível. Para esta partida, o técnico Jorginho segue tem ter à disposição Marcelo Mattos, lesionado, e Júlio César, com dores. Além de ter as dúvidas de Douglas e Junior Dutra.



Julio Cesar desfalcou a equipe cruzmaltino por problemas físicos. Na ocasião, o ala foi substituído por Henrique. Contra a equipe goianiense, no entanto, o técnico Jorginho deverá escalar o jovem Alan Cardoso, que vem agradando nas últimas partidas.

Os outros possíveis desfalques para o duelo em São Januário são o volante Douglas, que sofreu uma pancada no pé direito e fez fisioterapia ontem, e o atacante Junior Dutra, que tem um problema na coxa direita. Ambos serão avaliados na manhã de hoje para saber se terão condições de entrar em campo.

Caso a dupla não tenha condições de atuar, Jorginho terá de mexer em duas posições do time. No meio, ele tem William, Julio dos Santos e Bruno Gallo como opções. No ataque, Jorge Henrique, Thalles, Leandrão e Caio Monteiro são as alternativas.

Com isso, a provável escalação do Cruzmaltino, hoje à tarde, contra o vice-líder da Série B do Brasileiro será: Martin Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Alan; Diguinho e Andrezinho; Douglas (Andrey), Nenê e Junior Dutra (Jorge Henrique); Éderson. Com 48 pontos, o “Gigante” é líder da Série B.

Motivação - No fim da atividade de ontem, o zagueiro Luan concedeu entrevista coletiva e falou sobre a motivação do do elenco na reta final da temporada.

“Quero jogar jogo a jogo e vencer todos. Espero vencer todos e entrar de férias tranquilo. Temos que respeitar os outros adversários, que também têm o objetivo deles. A gente não quer dar chance para ninguém e garantir logo o título. Temos obrigação de ser campeões, sabemos disso. Nos colocamos nesse campeonato por causa da campanha do ano passado. Sabíamos desde o início do ano a pressão que íamos sofrer para subir. Se jogarmos no limite, conseguimos o acesso o mais rápido possível”, disse o zagueiro.