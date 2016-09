Força que vem do banco

21/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O atacante peruano Paolo Guerrero será titular hoje contra o time chileno, em Santiago Foto: Divulgação

Na vice-liderança do Brasileirão, o Rubro-Negro agora concentra suas atenções na Copa Sul-Americana. Hoje, às 21h45, o clube da Gávea visita o Palestino, em Santiago, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O técnico Zé Ricardo confirmou uma equipe alternativa, com titulares e alguns reservas.

O maior destaque do Fla no Chile será o atacante Paolo Guerrero. Ao contrário da estratégia adotada no jogo de ida contra o Figueirense, na fase anterior, o treinador irá escalar reservas que não estão atuando.

A tendência é que ele utilize jogadores que vêm atuando no Campeonato Brasileiro. Alan Patrick e Marcelo Cirino são alguns desses exemplos que entrarão em campo hoje.

O goleiro Paulo Victor também tem chances de atuar, já que substituirá Muralha no período em que o titular servirá à seleção brasileira. Outro que pode reaparecer nesta quarta-feira é o lateral-direito Rodnei.

O técnico Zé Ricardo exibiu ontem, em Santiago, alguns vídeos do adversário desta noite e, em seguida, fez um leve treino com titulares e reservas.

A provável escalação do Rubro-Negro será então: Muralha (Paulo Victor), Pará (Rodnei), Juan, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão, Alan Patrick e Mancuello. Cirino e Guerrero.