‘Guerreiros’ em ação contra o ‘Timão’

21/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Henrique Dourado é esperança de gols hoje, no Itaquerão Foto: Divulgação

O Tricolor realizou, ontem à tarde, nas Laranjeiras, sua última atividade antes de encarar o Corinthians, hoje, às 21h45, no Itaquerão. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, no Giulite Coutinho, o Flu empatou em 1 a 1 com o “Timão”. Sendo assim, o time carioca precisa de uma vitória simples ou empate por dois ou mais gols para avançar às quartas de final da competição.

A provável escalação do Tricolor das Laranjeiras será: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni. Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa e Marcos Júnior; Wellington e Henrique Dourado.

Depois do duelo desta quarta à noite, o Flu volta a pensar no Brasileiro. O adversário de domingo (25) será o próprio Corinthians, mais uma vez no Itaquerão (SP).